Kurzfristig ist der Dax durch einen Gewinn von 2.500 Punkten in nur sechs Wochen ziemlich überkauft. Der Optimismus an den Weltbörsen, das zeigt der auf „Gier“ hochgeschnellte Fear- and Greed-Index des Fernsehsenders CNN, ist groß. Gut möglich, dass es deshalb spätestens im Bereich um 14.300 Punkte im Dax zu einer Verschnaufpause kommt. Nach einem solchen Hochpunkt, der über dem Hoch vom August liegt, kommt es nun darauf an, dass der Dax bei seinem nächsten Tief nicht mehr all zu viel verliert. Optimal wäre bei der nächsten Korrektur die Verteidigung des Niveaus zwischen 13.400 bis 13.700.



Lesen Sie auch: Die Anlagetipps der Woche - Hoffnungsträger zum Vorzugspreis