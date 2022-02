Nach dem ersten Schock über den russischen Angriff findet vor allem an den amerikanischen Börsen eine merkliche Erholung statt. Die fällt an der Technologiebörse Nasdaq sogar dynamisch aus. Der Nasdaq-100-Index schafft binnen weniger Stunden 3,5 Prozent Plus. Für diese Power gibt er mehrere Gründe. Zum einen ging es auch mit US-Aktien im anfänglichen Futures-Handel zunächst nach unten, bevor dann die Gegenbewegung einsetzte. Zum anderen werden Technologiewerte von der Hoffnung beflügelt, die Zinswende durch die Fed könnte angesichts der neuen Konjunkturrisiken, die durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst werden, nicht so heftig ausfallen wie bisher erwartet.