Bei den Autowerten ist BMW wieder im Kommen. Die Verkaufszahlen sind gut, die Gewinne ziehen trotz mieser Branchenstimmung an, die Bilanz ist eine der besten im Dax. Dass BMW in Sachen Elektromobilität nicht so entschieden auftritt wie VW und zuletzt Daimler, mag in der Debatte um die Strategiewende der Autokonzerne ein Nachteil sein, ändert aber nichts am operativen Erfolg von BMW und am substanziellen Wert der Aktie. Nach einer möglichen Konsolidierungsphase zwischen 70 und 80 Euro könnten BMW mittelfristig in den Bereich um 100 Euro vordringen.