Einen kräftigen Dämpfer gab es zuletzt für Siemens-Aktien, die just dabei waren, ihren Vorsprung in neue Höhen auszubauen. Der Absturz der Windkraftbeteiligung Siemens Energy, der die technischen und wirtschaftlichen Probleme seines spanischen Ablegers Siemens Gamesa bisher nicht in den Griff bekommt, führt auch bei Siemens zu Wertverlusten. Dazu kommen Befürchtungen, das Digitalgeschäft von Siemens könnte zuletzt etwas nachgelassen haben. Immerhin hat Siemens seinen Anteil an Energy nun von 31,9 Prozent auf 25,1 Prozent abgebaut – ein weiterer Schritt, sich vom glücklosen Ableger zu lösen.



Mit fast 80 Prozent Kursgewinn innerhalb eines Jahres gehören Siemens-Aktien zu den Top-Werten im Dax. Eine Korrektur in den Bereich 150 bis 135 Euro wäre kein Problem und würde an der großen Aufwärtsbewegung der Aktie nichts ändern. Mit einer 1,5-fachen Umsatzbewertung und einer 14-fachen Gewinnbewertung ist Siemens zwar nicht besonders billig, angesichts seiner starken Marktposition und seinem erfolgreichen Geschäft um Digitalisierung und Automatisierung der Industrie nach der aktuellen Korrektur für neue Höchstkurse gut.