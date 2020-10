Weiter nach unten ging es zuletzt mit der aktuell schwächsten Aktie im Dax, mit Bayer. Dass selbst eine positive Meldung über Erfolge in der Entwicklung von Krebsmedikamenten an den Märkten verpufft, ist kein gutes Zeichen. Der Ausblick für 2020 bleibt diffus und düster, die Angst vor weiteren Folgelasten aus der Monsanto-Übernahme ziehen den Kurs wie Blei nach unten. Kurzfristige Reaktionen nach dem Ausverkauf sind möglich, ein Grund für eine Investition sind sie bis auf weiteres nicht. Mittelfristig ist ein Absacken der Aktie in den Bereich 40 bis 35 Euro nicht ausgeschlossen.