Alle wichtigen Börsenindizes haben sich in den vergangenen Wochen von den 2018er-Verlusten erholt. Dabei profitiert der Dax davon, dass die großen, börsennotierten Unternehmen für 2018 rund 50 Milliarden Euro an Dividenden ausschütten werden. Das entspricht immerhin etwa der aktuellen Börsenkapitalisierung von Daimler.



Im Augenblick, am heutigen Verfallstag (15. März), tendiert der Dax sogar an die obere Seite der Schwankungsbreite, die sich in den vergangenen Wochen zwischen 11.400 und knapp 11.700 gebildet hat. Darin steckt eine relative Stärke, die dafürspricht, dass der nächste größere Impuls wieder nach oben gehen könnte. Optimales Zeitfenster dafür wäre etwa Mitte April. Dann hätte die aktuelle Korrekturphase mit rund sechs Wochen ein klassisches Ausmaß erreicht. Zudem steht bis dahin ein Test der 200-Tage-Linie an, die im April etwa den Bereich um 11.600 erreichen dürfte.