 Riedls Dax-Radar: Anleger sollten Turnaround-Aktien im Blick behalten

Kaum erholt sich der Dax ein paar hundert Punkte, schon machen die US-Börsen nicht mehr mit. Zwar haben beide Aktienmärkte, der amerikanische und der deutsche, in der vergangenen Woche in der Spitze vier bis fünf Prozent gut gemacht. Doch kurzfristig ist nun auch in Amerika die Lage brenzlig geworden: Die führenden Indizes S&P, Dow und Nasdaq verlaufen unter ihrer 200-Tagelinie und halten sich nur mit Mühe über mittelfristigen Unterstützungen. Gerade in Zitterphasen wäre es wichtig, wenn die Indizes etwas mehr Wasser unter den Kiel bekämen.