Die Börsen in Europa werden von den Schuldenproblemen in Italien und den Risiken in den Schwellenländern in einer kippeligen Verfassung erwischt. Bisher gingen Anleger davon aus, dass sich der robuste Boom fortsetzt und die Gewinnperspektiven der Unternehmen stabil nach oben zeigen. Nun mehren sich die Schwächezeichen. In Deutschland driftete der Ifo-Index über einige Monate ab, auch wenn er sich zuletzt wieder stabilisierte. Offene Flanke ist die Außenwirtschaft. Und das trifft die großen, international ausgerichteten Dax-Konzerne.