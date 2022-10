Am kritischen Umfeld für die Börsen hat sich nichts geändert, im Gegenteil: Die Inflation in den Industrieländern pendelt sich hartnäckig im Bereich um zehn Prozent ein. Die Hoffnung, die Notenbanken könnten den gerade erst eingeleiteten Prozess der Geldstraffung frühzeitig wieder rückgängig machen, verkennt die historische Dimension der Zinswende: Nach vier Jahrzehnten Renditerückgang geht es nicht einfach nur um eine vorübergehende Zwischenerhöhung, sondern um eine Neukalibrierung des Finanzsystems.



Dass dies mit Schmerzen an den Wertpapiermärkten und in der Wirtschaft ablaufen werde, hat US-Notenbank-Chef Jerome Powell ausdrücklich betont. Eigenständige Aktionen wie zuletzt die Volte der Bank of England oder nur zaghafte Zinserhöhung in Australien sind deshalb nicht Zeichen eines neuen Trends, sondern Versuche, die Reibungen im Zinsstraffungsprozess einigermaßen zu managen. Mit 3,85 Prozent sind die Renditen der zehnjährigen US-Bonds weiterhin mitten in einer großen Aufwärtsentwicklung. Die Renditen für zehnjährige Bundesanleihen sind wieder über das Niveau von zwei Prozent geklettert; so hoch waren sie zuletzt vor zehn Jahren.