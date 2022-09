Riedls Dax-Radar Atempause im Abwärtstrend

Mit der stärksten Zinserhöhung seit Einführung des Euros und der Ankündigung weiterer, deutlicher Zinsschritte geht nun auch die EZB entschieden gegen die Inflation vor. An den Wertpapiermärkten wird die Ernsthaftigkeit der Notenbank durchaus anerkannt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen, die wichtigste Kurve des europäischen Bondmarkts, ist nach der Zinserhöhung in einem Zug von 1,56 Prozent auf 1,72 Prozent hochgeschnellt. Seit Anfang August ist die Rendite einen ganzen Prozentpunkt geklettert und hat fast wieder das Hoch vom Juni erreicht, das bei 1,76 Prozent lag. Viel fehlt nicht mehr bis zur Marke von 2,0 Prozent. Auf diesem Niveau lagen in den Jahren 2010 bis 2013 mehrere Tief- und Hochspitzen. Insgesamt vollzieht sich am Anleihemarkt derzeit die deutlichste Anstiegsphase seit vier Jahrzehnten.

