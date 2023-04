An der großen Zinswende, die 2021 begann, hat sich bis auf Weiteres nichts geändert. Selbst wenn die Renditen in den nächsten Monaten im Zuge der von der Fed erwarteten wirtschaftlichen Abschwächung oder sogar milden Rezession in Richtung 3,0 Prozent abdriften, könnten sie dann mit Blick auf eine nachfolgende Erholung 2024 wieder in den Bereich 4,0 Prozent und höher klettern. Dass die alte Abwärtstendenz der Zinsen, der eigentliche Motor der Aktienhausse dieses Jahrhunderts, wieder in Gang kommt, ist bis auf Weiteres wenig wahrscheinlich.