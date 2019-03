Dass auch der Euro wieder an Boden verliert, verwundert nicht. Schon in den vergangenen Wochen ist er daran gescheitert, die alte Ausbruchszone um 1,15 Dollar zurückzuerobern. Nun pendelt er um 1,12 Dollar. In den nächsten Wochen könnte er aufgrund der Zinsentwicklung bis auf 1,10 Dollar abdriften, mittelfristig wäre sogar ein Rückfall in Richtung 1,05 Dollar möglich. Am US-Kapitalmarkt werfen die zehnjährigen Staatsanleihen derzeit 2,64 Prozent Rendite ab. Der deutliche Unterschied, der seit Monaten 2,5 bis 2,6 Prozentpunkte beträgt, will einfach nicht kleiner werden.