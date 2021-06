Auch im Dax gewinnen die Technologieaktien wieder an Stärke. SAP ist dabei, die Gewinnenttäuschungen des vergangenen Jahres zu verarbeiten. SAP profitiert jetzt davon, dass das Unternehmen unter Corona in die Defensive geraten ist – und nun im Gegenzug mit der Überwindung der Krise als Erholungskandidat gilt. Im laufenden Jahr stehen weiterhin teure Investitionen in das Cloudgeschäft an. Zuletzt hat sich SAP durch die Übernahme des Potsdamer Unternehmenssoftwarespezialisten Signavio verstärkt, der nun in den Konzern integriert wird.