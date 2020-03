Fazit: Kurzfristig zeigen sich im Dax angesichts abermaliger Verluste von 500 Punkten in nur fünf Stunden am Montag (2. März) typische Zeichen eines Ausverkaufs. Auch wenn es knapp wird, es besteht noch immer die Chance einer Stabilisierung in der Spanne 11.500 bis 12.000 Punkte. Wie in den meisten Crashphasen bisher dürften die rettenden Impulse eher vom US-Markt kommen und nicht von den europäischen Börsen. Immerhin, der Technologieindex Nasdaq hält sich bisher relativ gesehen gut. Das ist auch für den Dax ein Lichtblick.