Die wichtigste Hoffnungsquelle, von der aktuell eine Erholung an den Börsen ausgehen kann, ist die Kurve, die wie keine andere die Märkte in diesem Jahr im Griff hat: Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen. Nach dem dramatischen Anstieg der Inflation und der Kehrtwende der US-Notenbank Fed kam es bei den zehnjährigen Renditen zum stärksten Anstieg seit Jahrzehnten: In einer ersten Phase ging es von Sommer bis Herbst vergangenen Jahres von 1,17 Prozent auf 1,70 Prozent nach oben. Von Dezember bis Februar folgte dann ein Anstieg von 1,35 Prozent auf über 2,00 Prozent. Im März schließlich kam es zur dritten Phase, dem eigentlichen Anleihecrash, in dem sich die Renditen in einem Zeitraum von nur fünf Wochen von 1,60 Prozent auf bis zu 3,20 Prozent verdoppelten. Sie erreichten damit punktgenau das Niveau vom Oktober 2018. Seit der jüngsten Zinsspitze vom 9. Mai bröckeln die Renditen wieder ab, bisheriges Tief seitdem war am 19. Mai ein Stand von 2,73 Prozent.