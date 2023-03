Was Banken aber jetzt dazwischenfunkt, sind vor allem zwei Probleme: Erstens nicht realisierte Kursverluste bei eigenen Anleihebeständen. Banken werden hier – wie jeder andere Besitzer von Anleihen auch (Versicherungen, Unternehmen, Vermögensverwalter, Privatanleger) – Opfer der Bondbaisse, in der die Kurse vielfach weit unter ihren Nennwert gerutscht sind. Dass bis Laufzeitende dieser Anleihen im Fall der üblichen Rückzahlung sich an der Gesamtrendite eigentlich nichts ändert, hilft wenig, wenn bis dahin schwere Kapitalverminderungen oder Liquiditätsengpässe auftreten. Das aber sind zuallererst Managementfehler, die bei der SVB und der Credit Suisse jetzt besonders heftige Folgen haben – und deren Folgen bei einer Deutschen Bank oder der Commerzbank alle Voraussicht nach wesentlich moderater ausfallen sollten.