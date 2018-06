Die Deutsche Bank im Besonderen und europäische Banken im Allgemeinen leiden derzeit unter der Gefahr einer neuen Finanz- und Schuldenkrise. Die ist in Europa größer als in den Vereinigten Staaten. Grund sind gewichtige Schuldenkandidaten wie Italien, die Divergenz-Probleme um den Brexit und die mittlerweile auch gar nicht mehr so starken Kernländer Deutschland und Frankreich. Dabei ist dies zunehmend nicht nur eine Frage der abflauenden Wirtschaft, sondern auch der politischen Uneinigkeit, vor allem in der Frage der Migration.