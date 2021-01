Mindestens genauso wichtig für Anleger ist ein zweiter, großer Trend, der vor einigen Monaten eingesetzt hat und nun an Breite und Momentum gewinnt: Der massive Preisanstieg an den Rohstoffmärkten. Mitten in der Diskussion um Klimawandel und erneuerbare Energien hat sich der Ölpreis von seinen Tiefen um 20 Dollar für ein Fass Brent auf mittlerweile 56 Dollar erholt. Dahinter stehen Verschiebungen in den Lagerbeständen, eine besonders in Asien anziehende Wirtschaft und eine bewusstere Preispolitik der großen Produzenten. Auch wenn zwischen 50 und 60 Dollar durchaus eine Konsolidierung möglich ist, dürfte letztlich die Stärke Asiens für einen weiteren Anstieg des Ölpreises in Richtung 70 bis 90 Dollar sorgen, dem nächsten großen Bereich mittelfristiger Hoch- und Tiefspitzen.