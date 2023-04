Etwas enttäuschend entwickelt sich derzeit einer der langjährigen Favoriten im Dax: Pharma- und Laborspezialist Merck. Zuletzt hatten unerwartete Rückschläge bei der Entwicklung des wichtigen Multiple-Sklerose-Mittels Evobrutinib den Kurs unter Druck gesetzt. Ungewöhnlich sind solche Enttäuschungen in der Frühphase neuer Medikamente keineswegs. Doch weil Merck kein so umfangreiches Pharmaportfolio hat wie die großen Hersteller und schon seit längerem an einem neuen Blockbuster forscht, fallen solche Rückschläge schwer ins Gewicht. Stellenabbau in der Forschung und eine mögliche Schwäche des zyklischen Halbleitergeschäfts verunsichern die Börse zusätzlich.