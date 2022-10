Ein Ende des Desasters am Anleihemarkt ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: Mit dem jüngsten Anstieg über die Marke von 4,0 Prozent setzen die wegweisenden Renditen am US-Anleihemarkt ihre Kletterpartie dynamisch fort. Bei 4,25 Prozent sind die Renditen mittlerweile wieder so hoch wie vor 15 Jahren. Ein weiterer Anstieg auf 4,5 bis bis 5,1 Prozent ist durchaus möglich; letztmals kam es in diesem Bereich in den Jahren 2005 bis 2007 zu längeren Konsolidierungen.



Entwarnung von der Inflationsseite und damit Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen ist noch nicht in Sicht. Wenn derzeit an den Börsen immer wieder auf ein Umsteuern der Notenbanken gesetzt wird, so ist die Begründung dafür anders: Sie kommt weniger von der Erwartung abflauender Inflation als vielmehr von der Eingrenzung systemischer Gefahren, die von überbordenden Renditen und crashenden Anleihen immer mehr ausgehen.