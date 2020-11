Der zweite Grund ist die technische Verfassung des Marktes. Zwar hat der Wahlausgang in den USA die Stimmung an den Börsen zuletzt entspannt; die Unsicherheit über den Stabwechsel im Weißen Haus und die Angst vor einer neuen, juristisch bedingten Zitterpartie hat die Euphorie aber begrenzt. Und weil die Kurse in den Tagen davor so deutlich gestiegen waren, hatten zahlreiche Marktteilnehmer jetzt erst einmal auf eine Ernüchterung gesetzt – sprich, auf fallende Kurse.