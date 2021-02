Autofans mögen sich darüber freuen, dass der klassische Name Mercedes-Benz, der in den vergangenen Jahren an der Börse in den Hintergrund getreten war, wieder im Mittelpunkt stehen wird. Immerhin sind die Fahrzeuge der Marke Mercedes-Benz seit jeher mit Abstand der wichtigste Gewinnbringer des Konzerns. Zudem lässt die flottere Autosparte nach der Trennung von den konjunkturabhängigen Trucks durchaus eine höhere Bewertung zu. Darin kann sich dann auch ein Premiumaufschlag widerspiegeln. Welche Musik in einer solchen Luxusbewertung liegen kann, zeigt sich an der ausgesprochen hohen Kapitalisierung der Exklusivmarke Ferrari, über die sich wohl niemand so gefreut haben dürfte wie Fiat-Großaktionär Agnelli.