So etwa bei Henkel. Der Düsseldorfer Konsumchemiker hat in Russland 2500 Mitarbeiter beschäftigt und macht knapp eine Milliarde Euro Umsatz, fünf Prozent seines Jahresumsatzes. Bei einer Ebitmarge, die im Konzern in diesem Jahr bei rund zehn Prozent liegen könnte, wären das 100 Millionen Euro operativer Gewinn, der bei einem Geschäftsausfall in Russland wegfiele. Noch produziert Henkel allerdings in Russland, selbst bei einem baldigen Stopp wäre der Ausfall in der Jahresrechnung 2022 also nicht ganz so hoch.