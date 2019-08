Riedls Dax-Radar: Börsen im Crash-Modus

Die jüngsten Zahlen zur Konjunktur bestätigen die schwache Entwicklung in Deutschland genauso wie in China. Positive Überraschungen bei Unternehmenszahlen sind die Ausnahme – wie etwa bei RWE, wo die strategische Wende vom klassischen Kraftwerksbetreiber hin zum Spezialisten für erneuerbare Energie voll am Laufen ist. Zwar holt RWE erst einen kleinen Teil seiner Stromproduktion aus Wind und Sonne, doch der trägt überdurchschnittlich zum Gewinn bei. RWE ist derzeit eine der wenigen Dax-Aktien, die sich noch in einem stabilen Aufwärtstrend befinden.