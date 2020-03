Mit einem gigantischen Kaufprogramm im Volumen von 750 Milliarden Euro unterstützt die Europäische Zentralbank (EZB) Märkte und Wirtschaft. Zudem signalisiert EZB-Chefin Christine Lagarde, dass von Seiten der Notenbank alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, damit Europa durch die Krise kommt. Nachdem schon die Fed in den vergangenen Tagen massive und schnelle Maßnahmen ergriffen hat, tritt nun auch die EZB mit echter Entschiedenheit dafür ein, die Liquidität an den den Märkten zu sichern.