Bisher wurde der Rebound an den Börsen von einem Szenario aus konjunktureller Erholung, expansiver Geldpolitik und Eingrenzung der Pandemie vorangetrieben. Sicher ist im Augenblick nur noch die Stütze durch die Geldpolitik. Sollten die politischen Maßnahmen gegen Corona in den nächsten Wochen verschärft werden, ist sowohl im Euro wie auch an den Aktienmärkten mit weiteren Verlusten zu rechnen.