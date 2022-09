Bis vor kurzem noch wollte die Bank of England wie die anderen Notenbanken auch durch deutliche Zinserhöhungen die galoppierende Inflation wieder einfangen. Dass Wirtschaft und Aktienmärkte darunter leiden, wurde dabei in Kauf genommen. Weniger beachtet wurden aber die Folgen für die Anleihemärkte. Die sind nicht nur wesentlich größer als die Aktienmärkte; hier sind die Verflechtungen mit dem gesamten Finanzsystem über große Investoren wie Pensionskassen wesentlich dichter.



Lesen Sie auch: Wie die Bank of England einen Lehman-Moment verhinderte



Der Mix aus Zinsanstieg, Anleihecrash und Verfall des Pfunds hätte bei mehreren britischen Pensionskassen zu einem Zusammenbruch führen können – hätte nicht die Bank of England in einer unerwarteten Rettungsaktion durch das Versprechen unlimitierter Anleihekäufe die Märkte erst einmal beruhigt. Immerhin, die Renditen für zehnjährige britische Staatsanleihen gingen daraufhin binnen weniger Stunden von 4,6 wieder auf 4,0 Prozent zurück; an den Aktienmärkten kam es zu einer schnellen, kurzen Erholung.