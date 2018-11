Riedls Dax-Radar Börsenanstieg auf wackligen Beinen

Ebenfalls schwach sind auf den ersten Blick die Zahlen von BMW. Doch ein großer Teil des jüngsten Gewinnrückgangs hat nichts mit operativer Schwäche zu tun, sondern mit Rückstellungen für Rückrufe. BMW packt das in die Umsatzkosten rein, und so ergibt sich das ungünstige Bild, BMW kippe in seinem Kerngeschäft ab. Dabei sind die realen Absatzzahlen von BMW sehr gut: In der Kernmarke wurden und werden derzeit so viele Fahrzeuge verkauft wie noch nie. Angesichts der Turbulenzen in der Branche ist das ein bemerkenswertes Ergebnis, viel besser als etwa bei Volkswagen. Und auch in China, dem wichtigsten Zukunftsmarkt der Branche, ist der Absatz gestiegen. Auch BMW-Aktien dürften unter dem Malus der Branche leiden, sind aber spätestens bei Kursen zwischen 65 und 70 Euro wieder kaufenswert.