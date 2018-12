Daran gemessen ist die aktuelle Gewinnwarnung fast schon ein Luxusproblem. Selbst wenn der Nettogewinn von Fresenius auf Jahre hinaus im Bereich um 3,50 Euro je Aktie stagnieren sollte, läge die Gewinnbewertung beim Zwölffachen. Das ist günstig für eines der weltweit führenden Unternehmen in der Branche Gesundheit.



Eine Hypothek von Fresenius ist sicherlich die Bilanz, in der wegen zahlreicher Übernahmen erheblicher Goodwill (Firmenwert) aktiviert ist. Das ist ein Risiko, wenn sich die zugekauften Unternehmen nicht so entwickeln, wie erwartet. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass die Fresenius-Aktie auf Gewinnenttäuschungen seit jeher so heftig reagiert. Fazit: Fresenius ist eine riskante Turnaround-Spekulation, die in den nächsten Monaten zwischen 30 und 40 Euro einen langfristigen Boden bilden könnte.