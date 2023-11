Hinter dem Swing an den Märkten stehen mehrere Kräfte. Auslöser war ein weiterer Rückgang der Inflation in den USA. Der fiel zwar keineswegs besonders mächtig aus, traf die Märkte aber an einem Nerv: Bei der großen Erwartung, dass die amerikanische Notenbank angesichts fortgeschrittener Inflationsbekämpfung und Risiken für den weiteren Verlauf der Konjunktur die Leitzinsen nicht nur nicht noch einmal erhöht, sondern schon in wenigen Monaten wieder senkt.