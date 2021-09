Darin liegt, so paradox es klingt, sogar ein Hoffnungsfunken: Für ihre großen Pläne – von der Weiterentwicklung und inneren Stabilität des Milliardenreiches über die Rivalität mit der anderen Großmacht USA bis hin zu konkreten Großvorhaben wie der neuen Seidenstraße – braucht die chinesische Regierung eine starke Wirtschaft und einen funktionierenden Kapitalmarkt. Das wiederum ist nur möglich, wenn die zahlreichen Kooperationen, die China in den vergangenen Jahren mit westlichen Ländern eingegangen ist, aufrechterhalten und weiterentwickelt werden. So gesehen dürfte die chinesische Regierung alle Hebel in Bewegung setzen, die negativen Folgewirkungen aus dem Evergrande-Desaster so gering wie möglich zu halten. Im besten Fall gelingt es den Chinesen sogar, die aktuelle Krise dafür zu nutzen, Überhitzungen auf dem Immobilienmarkt und bei den Schattenbanken in kontrollierter Art und Weise abzubauen.