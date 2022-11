Der jüngste Anstieg an den Börsen hatte vor allem drei Antriebskräfte: deutlich sinkende Zinsen, weil vor allem in den USA die Hoffnung auf ein Abflauen der Inflation wächst; robuste Unternehmensergebnisse, die bisher eigentlich gar nicht zum befürchteten Absturz in eine schwere Rezession passen; und – vor allem an den europäischen Börsen – die Erleichterung darüber, dass im Ukrainekrieg der Angreifer Russland immer mehr in die Defensive gerät.