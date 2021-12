Alles andere als ein Favorit, aber immer wieder ein Hoffnungswert, ist Bayer. Immerhin können die Leverkusener aktuell einen Teilerfolg in amerikanischen Glyphosat-Prozessen für sich verbuchen. Nun kommt es darauf an, ob der Oberste Gerichtshof in den USA sich mit diesem Fall näher beschäftigt. Die Entscheidung darüber soll am Montag, den 13. Dezember anstehen. Im positiven Fall könnte daraus für die Aktie ein Befreiungsschlag werden. Nach dem scharfen Kursrückgang der vergangenen Wochen konnte die Aktie im Bereich der jüngsten Tiefpunkte um 44/45 Euro mehrmals nach oben drehen. Langfristig könnte sich damit zwischen 44 und 52 Euro ein großer Kursboden ausbilden – wenn es keine neuen juristischen Enttäuschungen gibt. Im operativen Geschäft konnte Bayer seine Aussichten zuletzt etwas nach oben setzen.