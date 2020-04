Wie bei den Banken weist die jüngste Schwäche in bisherigen Favoritenbranchen auf eine grundlegende Eintrübung der Lage. Versicherungen sind als riesige Asset-Sammelstellen von der globalen Schrumpfung in fast allen Anlagemedien betroffen. Selbst wenn ihr eigentliches operatives Geschäft auf stabile Nachfrage trifft und sie selbst eine systemrelevante Funktion ausüben, werden sie nun gerade deshalb angehalten, auf substanzielle Gratifikationen an Aktionäre (hohe Dividenden, Aktienrückkäufe) zu verzichten. Für die Bewertung der Aktien macht das eine komplette Neueinschätzung notwendig – auf niedrigerem Niveau.