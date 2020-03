Seit Tagen erreichen Stimmungsindikatoren in Amerika negative Extremwerte. Der vielbeachtete Volatilitätsmesser Vix hat mit Werten von mehr als 70 praktisch die Extreme der Finanzkrise erreicht. Normalerweise bleibt ein solcher Index nur für wenige Stunden in so einem überzogenen Terrain, bevor er dann wie am Gummiband gezogen wieder in die andere Richtung schnellt. Der desaströse Indexverlauf am Donnerstag (12. März) aber endete auf einem deprimierenden Tief im Dow Jones bei 21.200 Punkten, dem größten Punkteverlust in der Geschichte der US-Börsen.