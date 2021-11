Der Dax ist am Freitagvormittag sogar leicht unter die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage gerutscht, die (in linearer, ungewichteter Berechnung) bei 15.377 Punkten verläuft. Ein Wochenschluss deutlich unter diesem Niveau wäre für die mittelfristigen Aussichten ohne Frage ein sehr schlechtes Zeichen. Sollte der Dax aber, womöglich im Fahrwasser des Nasdaq-Index, seine in der ersten Coronapanik gerissene Kurslücke in Laufe des Tages wieder schließen und am Freitagabend deutlich oberhalb der 200-Tagelinie aus dem Handel gehen, wäre das ein wichtiges Hoffnungssignal. Mittelfristig könnte dann ein Anstieg bis auf die alten Höhen möglich sein – und danach vielleicht sogar noch etwas mehr bis auf 17.000 Indexpunkte.

(Hinweis: Der nächste Dax Radar erscheint erst wieder in der zweiten Dezemberwoche)



Mehr zum Thema: Inflation, teure Rohstoffe und steigende Zinsen bilden für das Anlagejahr 2022 einen gefährlichen Mix. Doch mit Zertifikaten lassen sich Risiken an den Börsen begrenzen. Sogar hohe Extragewinne sind damit möglich. Und so geht's.