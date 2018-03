Die Börsen bekommen das nun zu spüren. Mehrmals schon gab es an den weltweiten Märkten schwere Kursrückschläge, weil sich die Angst breitmachte, die chinesische Wirtschaft könnte an Dynamik verlieren. Natürlich sind die in China veröffentlichten Wachstumsraten seit jeher mit Vorsicht zu genießen und nicht wörtlich mit europäischen Angaben zu vergleichen. Dennoch, bisher ist die Wirtschaft in China auf gutem Weg – und vor allem Unternehmen aus dem Dax gehörten zu den großen Gewinnern.