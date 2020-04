Doch wenn Kursverluste so extrem ausfallen, sind sie in der Regel ein Zeichen dafür, dass das Geschäftsmodell in Kern erschüttert ist. Bei MTU geht die Angst um, dass der langjährige, große Aufwärtstrend in der Luftfahrt nun gebrochen ist. Covestro wird von Investoren mit Vorprodukten für Schaum- und Kunststoffe in Verbindung gebracht – für die alte Krisenbranche Auto und die mögliche neue Krisenbranche Bau- und Immobilien. Und bei der Deutschen Bank wurde die noch vor wenigen Wochen aufkeimende Wendehoffnung durch den Corona-Crash einfach hinweggewischt.