Nachdem der Dax in sieben Tage fast 1000 Punkte verloren hat, wäre eine kurzfristige Erholung wahrscheinlich. Sie könnte bis in den Bereich um 12.600 Punkte gehen. Die negativen Signale wären damit aber nicht vom Tisch. Im Gegenteil: Ein kurzer Anstieg bis auf 12.600 könnte sich als Mitte in einer größeren Abwärtsbewegung erweisen, die dann bis 11.800 Punkte geht.



Fazit: Handelsstreit, Sorge um den weltweiten Aufschwung und Schwächesignale von immer mehr großen Börsen haben den deutschen Aktienmarkt in eine gefährliche Lage gebracht. Die meisten Einzelwerte haben nach unten gedreht, in den nächsten Wochen besteht die Gefahr eines weiteren Rückgangs bis in die Zone 11.800/12.000 Punkte. Auf diesem Niveau dürfte der Dax dann noch einmal die Chance auf eine Stabilisierung haben; ­etwa wenn Trump von seiner umstrittenen Zollpolitik plötzlich abrücken würde. Sollten die wirtschaftspolitischen Spannungen jedoch bleiben und dazu weitere Schwächesignale von der Konjunkturseite kommen, könnte der Dax unter 11.800 Punkte rutschen. Das wäre dann ein langfristiges Verkaufssignal, das zu einer Baisse oder sogar zu einem Crash führen könnte.