Siemens ist in den vergangenen Jahren die Transformation vom klassischen Industriekonzern zu einem modernen Hightech-Unternehmen gelungen. Attraktive Themen wie Automatisierung und Digitalisierung kommen unter Anlegern bestens an und werden gut bezahlt. Doch am Ende des Tages müssen dann doch Umsatz und Gewinn stimmen – und da muss Siemens in den nächsten Jahren noch liefern.



Siemens-Aktien haben mit dem Rückgang unter 135 Euro eine Kurskorrektur eingeleitet. Sie könnte sich noch in den Bereich 125 bis 120 Euro fortsetzen, hier kam es in den vergangenen fünf Jahren vermehrt zu Kursspitzen. Wahrscheinlich kommen bis dahin dann auch von Siemens Energy und seinem Problemfall Gamesa wieder bessere Nachrichten – und sei es auch nur ein nachvollziehbares Konzept, mit der die Windkraft wieder flott gemacht wird.