Brisanter ist der Zinsanstieg am US-Markt, auf dem die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen in den vergangenen Tagen wieder von 1,55 auf 1,63 Prozent geklettert sind. Doch solange sich die Schaukelpartie in der seit März ausgemessenen Bandbreite zwischen 1,5 und 1,8 Prozent abspielt, ist das Zinsthema in den Hintergrund gerückt. Die Aussicht auf die weitere wirtschaftliche Erholung zählt an den Märkten derzeit mehr als die Angst vor überbordenden Renditen. Für die kurzfristige Entwicklung wäre es gut, wenn der Dax in der nächsten Woche das Niveau um 15.500 Punkten verteidigen könnte.