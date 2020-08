Auch in Europa führen steigende Coronazahlen und Pannen in der Pandemiebekämpfung wie in Bayern zu einer anhaltenden Verunsicherung. Allerdings, schon bisher hat die deutsche Wirtschaft den Verlauf der Pandemie besser weggesteckt als andere Länder, vor allem in Südeuropa. Das begrenzt auch jetzt den Einfluss der Pandemie an den Börsen.