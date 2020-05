Was auf den ersten Blick wie eine Niederlage für VW & Co aussieht, könnte für die Autoindustrie an der Börse nach langer Talfahrt die Wende markieren: Als klassischer Tiefpunkt, an dem das ganze Übel, über das jahrelang gemutmaßt und diskutiert wurde, nun endgültig aktenkundig geworden ist.



Es verwundert nicht, dass Volkswagen jetzt trotz der Verurteilung von einem Schlusspunkt spricht und zügig die Entschädigungen von Klägern verspricht. Der finanzielle Aufwand dafür dürfte ohnehin in einem Rahmen bleiben, der keine substanziellen Spuren mehr im Zahlenwerk der Autohersteller hinterlässt. Zwar sprechen zahlreiche Anwälte nun davon, dass es auf Jahre hinaus zu Schadensersatzprozessen komme. Doch selbst wenn die 60.000 Kläger, die es etwa hierzulande gegen Volkswagen noch gibt, den Wert eines Standard-Golfs bekämen, wären das über den Daumen gepeilt nur gut 1,5 Milliarden Euro. Auf den Aktienkurs durchgerechnet wären das drei Euro je Anteil, also praktisch nicht mehr zu spüren. Und selbst wenn auf europäischer Ebene noch weitere Klagen dazukommen, dürfte die finanzielle Belastung daraus merklich unter jenen 6,6 Milliarden Euro liegen, die Volkswagen zu Jahresbeginn für Rechtsrisiken und Eventualverbindlichkeiten in der Abgasproblematik zurückgestellt hat.