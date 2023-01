Nun hat der Dax doch noch mit leichter Verspätung eine Weihnachtsrally geschafft. In nur drei Tagen ist er von seiner Basis bei 13.900 Punkten bis an seine mittelfristigen Kursspitzen um 14.500 Punkte gekommen. Dieser Anstieg ist um so bemerkenswerter, da er ohne Rückenwind aus Übersee zustande gekommen ist. Mehr noch: Während der Dow Jones mit seinen Industriewerten derzeit nur auf der Stelle tritt, sackt der Nasdaq-Index fast bis zu seinen Herbsttiefen ab. Apple und Microsoft, die Protagonisten der alten Hausse, steuern mittelfristige Tiefen an; Elektropionier Tesla ist in den freien Fall übergegangen.