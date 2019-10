Ein dritter, sensibler Indikator für die Konjunktur ist die Entwicklung der Halbleiteraktien, gut sichtbar am Philadelphia Semiconductor Index. Hier stehen zwar die führenden Technologiewerte im Vordergrund. Doch zum einen machen die High-Techs mittlerweile einen immer größeren Teil der konjunkturellen Entwicklung aus. Zum anderen spielen Chips im Zug der Digitalisierung auch in der klassischen Industrie eine immer wichtigere Rolle.



Aktuelle notiert der Sox, wie diese Kurve im Fachjargon heißt, am All-Time-High. Zum vierten Mal seit Frühjahr ist er nun an die Zone um 1600 Punkte vorgedrungen. Je öfter ein solcher Widerstand angelaufen wird, je größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er übersprungen wird. Wenn eine so zentrale Branche wie die Chipindustrie Signale der Stärke sendet, ist das für die Weltwirtschaft im Allgemeinen ein gutes Zeichen.