Dass seit einigen Monaten im Zuge der starken Haussephase die Zinsen deutlich gesunken sind und zuletzt auch noch die amerikanische Notenbank einen erstaunlichen Dreh zu einer expansiven Politik vornahm, passt Williams durchaus ins Konzept. Er gehört aber nicht zu denjenigen, die auf Hakenschläge der Notenbanken besonderen Wert legen. „The Market is on a Path of Destiny“, so seine lakonische Antwort.