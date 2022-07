Linde, mit 146 Milliarden Euro Börsenwert wichtigste Einzelaktie im Dax, setzt seine Erfolgsgeschichte fort, als ob es keine Krise gäbe. Bei einer Nettomarge, die an die 15 Prozent geht, könnte in diesem Jahr bei 34 Milliarden Euro Umsatz an die fünf Milliarden Euro Reingewinn bleiben. Linde-Aktien sind zwar mit einer vierfachen Umsatzbewertung so teuer wie ein Pharmaunternehmen, angesichts der Rentabilität und der stabilen Gewinne hat Linde aber eben auch solche Qualitäten.