Stiller Champion im Dax ist die Münchener Rück. Gerade ist die Aktie dabei, das Hoch aus dem Jahr 2015 zu überwinden. Die Nachfrage nach substanzieller Rückversicherung ist in einer unsicheren Welt ein Wachstumsmarkt. Die Münchener Rück könnte der erste Wert im Dax werden, der seit 16 Jahren ein neues Hoch schafft. Konkurrent in diesem Wettlauf ist Adidas. Genau wie der US-Konkurrent Nike profitiert Adidas davon, dass die Sportartikel- und Lifestyle-Branche kerngesund ist.



Schwer angeschlagen sind die Konsumchemiker. Erst hatte es Henkel erwischt, dann Beiersdorf. Bei Henkel drückt die fehlende Wachstumsperspektive und das zähe Geschäft in den USA, bei Beiersdorf ist die hohe Bewertung eine offene Flanke. Beide Unternehmen haben nun Strategie- und Sparprogramme initiiert. Angesichts gesättigter Märkte, neuer Investitionen und hoher Materialkosten dürfte sich das erst mit Verzögerung in den Zahlen niederschlagen. Kurzfristig zählen beide nicht zu den Favoriten. Sollte es aber im Zuge einer allgemeinen Börsenkorrektur noch einmal zu einem Kursrückschlag kommen, könnten sich bei Beiersdorf im Bereich um 70 Euro und bei Henkel um 85 Euro antizyklische Gelegenheiten ergeben.