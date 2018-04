Da rückt sogar die Angst vor einem Handelskrieg in den Hintergrund. Bisher halten sich die Folgen für den Gesamtmarkt in Grenzen. Zwar trifft es einzelne Unternehmen mit starkem Russlandgeschäft, außerhalb des Dax etwa die Metro. Insgesamt aber überwiegt die Hoffnung, dass es unterm Strich nicht zu einem Ende der Aufwärtsentwicklung der führenden Volkswirtschaften USA und China kommt. Russland hat in diesem Vergleich mittlerweile deutlich an Gewicht verloren.