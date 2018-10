Im Kampf um den großen Trend geht der erste Tag an die Bullen, die Haussiers. Der Dow Jones legte im Tagesverlauf um mehrere hundert Punkte zu und landete am Ende zwar nicht ganz am Tageshoch, doch mit 25.191 Punkten wieder deutlich über der 25.000er-Marke. Positiv dabei: Aus einem solchen Tagesverlauf, im Fachjargon Reversal genannt, kann sich durchaus eine längere Erholung entwickeln. Negativ allerdings: Bisher hat der Dow Jones nur den besonders schwachen Tagesstart am Donnerstag ausgeglichen. Eine solche Aufholjagd („Gap-Closing“) wiederum leitet oft keine neue Tendenz ein, sondern kann sich als Zwischenrally erweisen. Der Kampf um den großen Trend wird in den nächsten Tagen weitergehen.